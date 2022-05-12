أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 12-5-2022 في السوق المحلي
تعتبر أسعار الخضروات والفاكهة من أكثر الموضوعات التي يزيد البحث عنها نظرا لأهميتها الكبيرة بالنسبة للمواطنين.
وترصد بوابة الفجر الإلكترونية أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 12-5-2022 بالأسواق المحلية في السطور التالية:
أسعار الخضروات اليوم الخميس 12-5-2022
أسعار الطماطم بين 7.50 جنيه و10 جنيهات.
أسعار البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.
أسعار البصل بين 1.25 جنيه و2.25 جنيه.
أسعار الكوسة بين 1.50 جنيه و3 جنيهات.
أسعار الفاصوليا بين 3 جنيهات و5 جنيهات.
أسعار الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و3.50 جنيه.
أسعار الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات 5 جنيهات.
أسعار الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيه و5 جنيهات.
أسعار الملوخية بين 5 جنيهات و7 جنيهات.
أسعار الخيار البلدي بين 2 جنيهات و4 جنيهات.
أسعار الليمون البلدي بين 5 و11 جنيها.
أسعار ورق العنب بين الـ15 والـ25 جنيها.
أسعار الفاكهة اليوم الخميس 12-5-2022
أسعار الفراولة بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الكانتلوب بين 4 و6 جنيهات.
أسعار الموز البلدي 5 و8 جنيهات.
أسعار البطيخ 16 و24 جنيهًا.
أسعار الخوج 10 و20 جنيهًا.