أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 12-5-2022 في السوق المحلي

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أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة
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تعتبر أسعار الخضروات والفاكهة من أكثر الموضوعات التي يزيد البحث عنها نظرا لأهميتها الكبيرة بالنسبة للمواطنين.

 

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 12-5-2022 بالأسواق المحلية في السطور التالية:

 

أسعار الخضروات اليوم الخميس 12-5-2022

 

أسعار الطماطم بين 7.50 جنيه و10 جنيهات.

 

أسعار البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.

 

أسعار البصل بين 1.25 جنيه و2.25 جنيه.

 

أسعار الكوسة بين 1.50 جنيه و3 جنيهات.

 

أسعار الفاصوليا بين 3 جنيهات و5 جنيهات.

 

أسعار الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و3.50 جنيه.

 

أسعار الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات 5 جنيهات.

 

أسعار الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيه و5 جنيهات.

 

أسعار الملوخية بين 5 جنيهات و7 جنيهات.

 

أسعار الخيار البلدي بين 2 جنيهات و4 جنيهات.

 

أسعار الليمون البلدي بين 5  و11 جنيها.

 

أسعار ورق العنب بين الـ15 والـ25 جنيها.

 

أسعار الفاكهة اليوم الخميس 12-5-2022 

 

أسعار الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

 

أسعار الكانتلوب بين 4 و6 جنيهات.

 

أسعار الموز البلدي 5 و8 جنيهات.

 

أسعار البطيخ 16 و24 جنيهًا.

 

أسعار الخوج 10 و20 جنيهًا.

 

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