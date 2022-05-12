البورصة السعودية تتراجع 4% نهاية تعاملات اليوم

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الخميس على تراجع بنسبة 4.1 % عند 12835 نقطة (-544 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 10.2 مليار ريال، موصلا خسائره لخامس جلسة على توالي.


وكانت الأسواق العالمية وخاصة الأمريكية قد شهدت تراجعا بعد بيانات التضخم التي أثارت مخاوف من الاستمرار في تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية العا

 

وشهدت الجلسة هبوطا لأغلبية الأسهم المتداولة، يتقدمها سهم "مصرف الراجحي" المتراجع بأكثر من 6 % عند 100.20 ريال، وانخفض سهم "أرامكو" بنحو 2 % عند 44.70 ريال.

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. تشافي يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم برشلونة

صفقة القرن.. خطوة واحدة تفصل برشلونة عن ضم منبوذ ريال مدريد

تفاصيل عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد

إيهاب جلال يسعى لضم رباعى المنتخب الأولمبي لمواجهة غينيا

فيريرا ينقلب على نجم الزمالك ويفتح الباب أمام رحيله

عاجل.. قناص الزمالك يرفض العروض المحلية ويستقر على خطوته القادمة

أول تعليق من بوروسيا دورتموند بعد رحيل هالاند لمانشستر سيتي

عاجل.. باريس سان جيرمان يحصل على توقيع بديل كيليان مبابي