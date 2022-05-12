البورصة السعودية تتراجع 4% نهاية تعاملات اليوم

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الخميس على تراجع بنسبة 4.1 % عند 12835 نقطة (-544 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 10.2 مليار ريال، موصلا خسائره لخامس جلسة على توالي.



وكانت الأسواق العالمية وخاصة الأمريكية قد شهدت تراجعا بعد بيانات التضخم التي أثارت مخاوف من الاستمرار في تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية العا

وشهدت الجلسة هبوطا لأغلبية الأسهم المتداولة، يتقدمها سهم "مصرف الراجحي" المتراجع بأكثر من 6 % عند 100.20 ريال، وانخفض سهم "أرامكو" بنحو 2 % عند 44.70 ريال.