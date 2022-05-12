إطلاق حملة "مناخ مستدام" لتوعية المنظمات الأهلية بقضية التغيرات المناخية

دشن برنامج تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، حملة لتوعية العاملين بالعمل الأهلي المحلي والعربي بمخاطر التغيرات المناخية، ودورهم فى مواجهة تلك التغيرات تحت عنوان حملة " مناخ مستدام ".

وقال السيد محمد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن هذه الحملة تأتي إيمانًا من مؤسسة مصر الخير بأن القطاع الأهلي هو أحد أضلاع مثلث عملية التنمية بالشراكة مع القطاع الحكومى والقطاع الخاص،

وأوضح عبد الرحمن، أن الحملة تعد حملة تنموية إقليمية حول التوعية بقضية التغيرات المناخية ودور العاملين بالعمل الأهلي في الحد من تلك التغيرات، مشيرًا إلى أنه تم إطلاقها من قبل منصة تنموي 2030 التابعة لبرنامج تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، كما تأتي تلك الحملة متلازمة مع اهتمام الدولة المصرية والمنظمات الأهلية المعنية بقضايا البيئة بالإعداد للمؤتمر الدولي COP 27 " مؤتمر الأطراف المعنية بالتغيرات المناخية " والمقرر عقده فى نوفمبر من العام الجاري 2022.



من جانبه، قال محمد ممدوح، رئيس قطاع الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، أن حملة "مناخ مستدام" ستحمل شعار "منظمات أهلية فاعلة فى قضايا المناخ " وذلك من خلال تنفيذ عدة أنشطة مع المنظمات الأهلية والعاملين بالعمل الأهلي متمثلة فى النشاط الأول والخاص بإطلاق جائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام – الدورة الرابعة، والنشاط الثاني: المتمثل في تنظيم عدد من الموائد مستديرة للخبراء وممثلي المنظمات الاهلية حول دور منظمات العمل الاهلي في تحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030 والمعني بالعمل المناخي، والنشاط الثالث المتمثل في تنظيم جلسات لرواق رؤية مصر 2030 ( التى تهدف للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية وكيفية التخفيف من هذه المخاطر والتكيف معها )، فيما يتمثل النشاط الرابع في رفع الوعي بقضية المناخ لممثلي عدد ٥٠٠٠ منظمة اهلية في كيفية مواجهة التغيرات المناخية، ويركز النشاط الخامس على رصد ممارسات منظمات العمل الأهلي في مجال مواجهة التغيرات المناخية علي مستوى القطر المصري.

و أضاف " ممدوح "، أن الحملة ستبدأ من شهر مايو الجاري و ستستمر حتى أخر العام 2022، حتى انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27 ) والمقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ فى أواخر هذا العام.

جدير بالذكر أن الحملة تم إطلاقها برعاية كل من ( وزارة التضامن الإجتماعي – وزارة الدولة لشئون البيئة والمبادرة الرئاسية إتحضر للأخضر –معهد التخطيط القومي- المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة – الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية – برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP - الشبكة العربية للمنظمات الاهلية ).