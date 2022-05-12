غدًا.. قطع المياه ببعض شوارع منطقة الدقي لتحويل مسارات الخطوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن بعض الشوارع بمنطقة الدقي أمام مجلس الدولة وهي: ( شارع السلولي - شارع أمير الرفاعي - شارع رفاعة - شارع حسين واصف - شارع ثروت - شارع أبي إمامة - شارع ابن مروان) لمدة 6 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة ١٢ ليل غدٍ الجمعة الموافق ١٣/ ٥/ ٢٠٢٢، وحتى الساعة ٦ صباح بعد غدٍ السبت الموافق ١٤ /٥ / ٢٠٢٢.



وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلي أعمال تحويل مسارات بعض خطوط مياه الري ومياه الشرب لتنفيذ قواعد كوبري المشاة أمام مجلس الدولة.



وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المذكورة، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدةً قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.