إطلاق 188 قافلة بيطرية مجانية من بداية العام وحتى نهاية أبريل

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ملخص انشطة الهيئة في مجال الرعاية والعلاج، منذ الأول من يناير2022 وحتى نهاية ابريل 2022.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم خلال هذه الفترة، تنفيذ عدد 188 قافلة بيطرية علاجية مجانية بـ175 قرية بالمحافظات المختلفة، استفاد منها عدد 122 الف و250 حيوان، لافتا إلى ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف حملات الرعاية البيطرية في كافة قرى محافظات الجمهورية، والقوافل البيطرية العلاجية المجانية، لدعم صغار المربيين، والحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر وتنميتها.

واوضح إنه تم خلال هذه القوافل رش ومكافحة الطفيليات الخارجية لعدد 57 ألف و563 رأس حيوان، فضلا عن إنه تم تجريع لمكافحة الطفيليات الداخلية لعدد 49 ألف و555 رأس حيوان، كذلك تم علاج الامراض المعوية والتنفسية وامراض سوء التغذية لعدد 10 الاف و867 رأس حيوان، واجراء عمليات جراحية لعدد 424 حيوانات، فضلا عن علاج امراض تناسلية ونقص الخصوبة وكشف بالسونار لعدد 3841 رأس حيوان.