موانئ البحرالأحمر تداول 10 آلاف و600 طن بضائع و402 شاحنة



شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 10 آلاف و654 طن بضائع عامة متنوعة و402 شاحنة و40 سيارة ملاكي، بالإضافة إلى تسجيل وصول ومغادرة 1059 راكبا. وأوضحت هيئة موانئ البحر الأحمر - في بيان اليوم الخميس - أن الصادرات سجلت تداول 4 آلاف و183 طن بضائع عامة ومتنوعة و167 شاحنة و30 سيارة فيما بلغت الواردات تداول 6 آلاف و462 طن بضائع عامة ومتنوعة 235 شاحنة و10 سيارات ملاكي.

وأشارت إلى استقبال ميناء سفاجا سفينة قادمة من الهند بحمولة 2995 طن ألومنيوم والسفينة (بوسيدن إكسبريس) على متنها 95 شاحنة بحمولة 2038 طن بضائع عامة ومتنوعة و6 سيارات ملاكي و14 شاحنة فارغة، بالإضافة إلى السفينة (الحرية) على متنها 45 شاحنة بحمولة 1040 طن بضائع عامة ومتنوعة و15 شاحنة وغادرته السفينة (أمل) وعلى متنها 77 شاحنة بحمولة 1893 طن بضائع عامة ومتنوعة و27 سيارة.



وأضافت أن ميناء نويبع شهد رحلة مكوكية للسفينتين (عمان |، سيناء)، حيث تم استقبال 23 شاحنة بحمولة 389 طن بضائع عامة، و43 شاحنة فارغة، و4 سيارات ملاكي، تم تصدير 53 شاحنة بحمولة 1456 طن بضائع عامة، و3 سيارات ملاكي.