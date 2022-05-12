ميناء دمياط يتداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة



استقبل ميناء دمياط خلال ال 24 ساعة الماضية 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وذكرت هيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم الخميس - أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2292 طنا من القمح متجهين إلى صوامع إمبابة وقطار آخر قادم من الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات 4 آلاف و145 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 50 ألفا و328 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 322 ألفا و679 طنا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 19 ألفا و900 طن تضمنت (5600 طن يوريا و14300 طن فوسفات" فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 72 ألفا و549 طنا شملت (12500 طن صويا و897 طن أبلاكاش و905 طن خشب زان و6200 طن ذرة و28069 طن قمح و12125 طن خردة و11853 طن حديد).