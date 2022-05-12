صناعة الأردن وعمان تشاركان بالملتقى الاستثماري الإفريقي العربي

شارك وفد من غرفتي صناعة الأردن وعمان، في الملتقى الاستثماري الإفريقي العربي الذي أقيم أمس الأربعاء، في العاصمة الجزائرية.



وقال رئيس الغرفتين المهندس الجغبير خلال مشاركته بالملتقى، وفق بيان صدر اليوم الخميس، إن الملتقى بحث فرص التقارب الاستثماري بين الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج وشمال إفريقيا.



وأشار إلى أن المشاركين استعرضوا سبل وإمكانية زيادة التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، بالإضافة للفرص الاستثمارية وعوامل تنمية الصادرات بين الدول.



من جهة اخرى، بحث الوفد الأردني مع رئيس جمعية رجال الأعمال الجزائريين، أوجه التعاون وتنمية العلاقات الثنائية وسبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.



وحضر الملتقى، السفير الأردني في الجزائر شاكر العموش، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان عاهد الرجبي ومدير الترويج في شركة بيت التصدير خالد الصعوب، بالإضافة لصناعيين أردنيين وشخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية من الجزائر وعدد من الدول العربية والإفريقية.