أوبك تخفض توقعات الطلب العالمي على النفط

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2022 لثاني شهر على التوالي، مشيرة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا وزيادة التضخم وانتشار السلالة أوميكرون في الصين.

وفي تقريرها الشهري، قالت المنظمة إن الطلب العالمي على النفط سيزيد بمقدار 3.36 مليون برميل يوميا في 2022 بانخفاض 310 آلاف برميل نفط يوميًا عن توقعات سابقة.

وخفضت أوبك توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.5% من 3.9% في 2022.

هذا وأبقت أوبك على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 5.7 مليون برميل يوميًا في 2021، وأبقت على توقعات نمو الإمدادات من خارج أوبك دون تغيير عند 600 ألف برميل يوميًا في 2021.

وبالحديث عن نمو الطلب على نفط أوبك، فقد رفعت أوبك توقعات نمو الطلب بـ 100 ألف برميل يوميًا في 2021، وبـ 200 ألف برميل يوميًا في 2022.