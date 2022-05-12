المتعافون من الإدمان يواصلون العمل لتأثيث‪ ‬ثاني مركز لعلاج وتأهيل المرضى (صور)

يواصل المتعافين من الإدمان العمل في تصميم وتنفيذ جميع أعمال أثاث الموبيليا لمركز جديد لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، ضمن المبادرة التي أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، تحت عنوان "بإيدينا"، والتي تتضمن ابتكار وتصميم المتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة التابعة للصندوق جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة لمركز جديد لعلاج مرضى الإدمان المقرر افتتاحه في إمبابة بمحافظة الجيزة قريبا بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية.

وصمم المتعافون من تعاطى المخدرات داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان كافة أعمال الموبيليا والنجارة لتأثيث مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بإمبابة بمحافظة الجيزة،حيث يعد ثانى مركز يتم تأثيثه بسواعد المتعافين بعد الانتهاء من تجهيز مركز العزيمة بمحافظة قنا وجارى الاستعداد لافتتاح المركزين خلال الفترة المقبلة.

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وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن المركز الجديد المقرر افتتاحه في إمبابة يتم تصميمه وفقا لاحدث المعايير وسيتم افتتاح المركز قريبا مع مركز أخر بمحافظة قنا ليصل إجمالي عدد المراكز العلاجية لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن “16023” إلى 30 مركز خلال العام الجاري. ‪ ‬

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بإستمرار تنفيذ برامج لتأهيل المتعافين من الإدمان وتدريبهم على حرف يحتاجها سوق العمل بورش التدريب داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان، منها حرف مهنية مثل "أعمال النجارة،الخياطة، أثاث الموبيليا،الحدادة"، كذلك التدريب على صيانة أجهزة التكييف والمحمول والأجهزة الاليكترونية من خلال فنيين متخصصين‪

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كما وجهت " القباج" أيضا باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ـ ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن جميع أعمال الأثاث من نجارة وموبيليا الخاصة بالمركز الجديد المقرر افتتاحه في إمبابة تتم بسواعد المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق وأن المركز سيتضمن،عيادات خارجية وحجز داخلي للمرضى،وصالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم " خماسي" وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات وقاعة موسيقى ومسرح ومكتبة وتأهيل بدنى وورش تدريب مهني " للرجال والسيدات" لتعليهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل .



وأضاف "عثمان "أن البرنامج التأهيلي للمتعافين من الإدمان هو الدمج، من حيث التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي " وبرنامج مهارات منع الانتكاسة،كذلك التأهيل المهني "العلاج بالعمل "،وأيضا التأهيل البدني "العلاج بالرياضة" بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي، كذلك إطلاق الصندوق مبادرة " بأيدينا " حيث يقوم لأول مره المتعافين من الإدمان بتصميم وتنفيذ جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة لجميع مراكز علاج الإدمان الجديدة، مثلما حدث مع مركز العزيمة بمحافظة قنا والمقرر افتتاحه بالتزامن مع مركز إمبابة.

المتعافون من الإدمان يواصلون العمل لتأثيث‪ ‬ثاني مركز لعلاج وتأهيل المرضى

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