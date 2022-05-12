الأهلي يحدد شروطه للموافقة على بيع "الدبابة"

حددت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة شروطها للاستغناء عن خدمات اليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة نهاية الموسم الحالي.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن إدارة المارد الأحمر لا تمانع من بيع ديانج في الميركاتو القادم حال وصول عرض يتناسب مع قدرات اللاعب وشروط النادي.

وأضاف أن مسؤولو الأهلي حددوا ٧ مليون دولار كحد أدنى للتفريط في خدمات اللاعب في الصيف القادم، بالإضافة إلى موافقة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء على رحيله.

وحقق الأهلي الفوز على وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإياب المقرر لها السبت القادم بالجزائر على ملعب ٥ يوليو ضمن منافسات إياب البطولة الأفريقية.

