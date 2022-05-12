مصرف ليبيا المركزي يأذن بفتح اعتمادات لتوريد سلع مصرية





منحت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي الإذن للمصارف التجارية بالموافقة على تسلم طلبات الحصول على اعتمادات لتوريد السلع ذات المنشأ المصري ودخولها عبر منفذ "مساعد" البري.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم /الخميس/ عن مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد في مصرف ليبيا المركزي مختار الطويل قوله إن القرار، جاء تنفيذا لما جاء في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية الليبية بتسهيل التبادل التجاري بين البلدين.

وشدد الطويل على ضرورة التأكد من سلامة المستندات المقدمة للحصول على اعتمادات ومدى مطابقتها للشروط والقوانين النافذة.