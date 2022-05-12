وزيرة التجارة والصناعة تشيد بتمويل الاتحاد الأوروبي مشروعات تنموية بـ 6 محافظات

أشادت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالتعاون المستمر بين جهاز تنمية المشروعات ومختلف الجهات المانحة والدولية ومن أهمها الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى اللذان يمولان عددا من المشروعات والبرامج التي ينفذها الجهاز بمختلف المحافظات وفى مقدمتها مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية كثيفة العمالة التي تعمل على توفير البيئة المناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة من خلال توفير المرافق الضرورية بالمناطق الأكثر احتياجا بالإضافة إلى إتاحة الآلاف من يوميات التشغيل للعمالة غير المنتظمة أثناء تنفيذ هذه المشروعات.

جاء ذلك بمناسبة قيام وفد من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي بزيارة ثلاثة مشروعات بمحافظة الإسكندرية؛ تم تنفيذها في إطار المرحلة الثانية من اتفاقية التنمية الاجتماعية التي تم إطلاقها في يونيو 2020 بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي؛ وتشمل 6 محافظات (الاسكندرية، بورسعيد، الجيزة، أسيوط، المنوفية، والشرقية). وقد قام الوفد بزيارة مشروعات لرصف الطرق بحى العامرية والتي انتهى الجهاز من تنفيذها بالتعاون مع المحافظة والجهات المعنية مما أتاح ما يزيد على 11 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة.

وترأس الوفد كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر وألفريدو أباد الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي وعدد من سفراء الاتحاد الأوروبي وممثليه يرافقهم ممثلو جهاز تنمية المشروعات وعلى رأسهم المهندس خالد فتحي رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية ومحمد صلاح مدير مكتب الجهاز بالإسكندرية، حيث كان في استقبال الوفد الزائر الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية.

وأوضح المهندس خالد فتحي رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز أن جهاز تنمية المشروعات قد قام في إطار الاتفاقية بتنفيذ عدد من المشروعات في المحافظات الستة؛ لتوفير الخدمات الأساسية كمد شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي ورصف الطرق والشوارع الضيقة وترميم المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب وانشاء الأسواق للباعة الجائلين.

وجدير بالذكر أن الجهاز قام خلال الفترة من بداية يوليو 2014 وحتى نهاية مارس 2022 بتقديم تمويل لمحافظة الاسكندرية بلغ 1514 مليون جنيه منها قروض بلغت 1438 مليون جنيه مولت نحو 42 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت ما يقرب من 85 ألف فرصة عمل، بينما بلغت التعاقدات الخاصة بالمنح حوالى 76 مليون جنيه وجهت لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وبلغ المنصرف الفعلي منها 45.3 مليون جنيه نتج عنها 653 ألف يومية تشغيل لأبناء المحافظة.