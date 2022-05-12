مفاجآت في تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفانتي بالليجا

الفجر الرياضي
انشيلوتي
انشيلوتي
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أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيلة ريال مدريد الرسمية لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني وتحديدا الجولة السادسة والثلاثين على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

 

وجاء تشكيل ريال مدريد الرسمي على النحو التالي:

 

في حراسة المرمى: كورتوا
 

في خط الدفاع: ميندي - ناتشو - فاييخو - فاسكيز
 

في خط الوسط: فالفيردي - كامافينجا - مودريتش
 

في خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - رودريغو. 

 

دكة بُدلاء ريال مدريد:

لونين
فويدياس
ميليتاو
جيلا
كاسميرو
كروس
بيتير
ماريانو
يوفيتش
 

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