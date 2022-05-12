المؤشرات الأوروبية تواصل التراجع مع ختام تعاملات جلسة الخميس

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس حيث ظل قلق المستثمرون بشأن تباطؤ النمو وارتفاع أسعار الفائدة وبيانات التضخم من الولايات المتحدة.

أغلق مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا منخفضًا بنسبة 0.6%، مع انخفاض قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3% لقيادة الخسائر، كما أغلقت جميع القطاعات والبورصات الرئيسية في المنطقة السلبية.

فيما يتعلق بحركة أسعار الأسهم الفردية، تراجعت أسهم BMW بأكثر من 8%، وانخفضت أسهم Siemens بنحو 2.5% بعد أن انخفض صافي دخل الشركة العملاقة الألمانية إلى النصف إلى 1.21 مليار يورو في الربع الأول منها 600 مليون يورو من الرسوم والانخفاضات المرتبطة بروسيا.

بينما ارتفعت أسهم Telefonica أكثر من 2.6% بعد أن تجاوزت شركة الاتصالات الإسبانية توقعات أرباح الربع الأول.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت الأرقام الرسمية يوم الخميس أن اقتصاد المملكة المتحدة انكمش بنسبة 0.1% في مارس آذار، بعد مع ارتفاع الأسعار في البلاد.