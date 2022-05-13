أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022.. المعدن الأصفر يواصل التراجع

واصلت أسعار الذهب التراجع في بداية التعاملات اليوم الجمعة، ليخسر جرام الذهب نحو 5 جنيهات بضغط من التراجع فى البورصة الدولية للمعدن الأصفر.

أسعار الذهب في مصر:

سعر الذهب عيار21: 1130 جنيها.

سعر الذهب عيار 24: 1291.5 جنيها.

سعر الذهب عيار ١٨: 968.5 جنيها.

سعر الجنيه الذهب: 9040 جنيه.

قرار جديد من مصلحة الدمغة والموازين





أهابت مصلحة الدمغة والموازين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أصحاب العلامات التجارية من ورش وتجار الذهب سرعة تسجيل بياناتهم قبل الموعد المحدد بتاريخ 15 مايو الجاري.

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في مصلحة الدمغة والموازين، قرارا لأصحاب العلامات التجارية من صناعة تجار المعادن الثمينة، بسرعة التوجه إلى مصلحة المصوغات والموازين لتسليم صورة من العلامة التجارية الخاصة بهم، سواء جرى تسجيلها من قبل أو مطلوب تسجيلها للمرة الأولى، بغرض مراجعة وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعلامات التجارية بالمصلحة، تمهيدًا لتفعيل استخدامها لقبول المشغولات المقدمة في موعد غايته 15 مايو.

ومن جانبه، تداول خلال الأيام الأخيرة منشور وهمي، على حد وصف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يتضمن تعليمات حكومية بوقف بيع المشغولات الذهبية بالأسواق بدعوى اضطراب أسعارها.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على أنه تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لوقف بيع المشغولات الذهبية بالأسواق بدعوى اضطراب أسعارها.

وفي السياق ذاته، أوضح اللواء عبدالله منتصر، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الدمغة والموازين، أنه غير وارد نهائيا وغير دستوري وقف نشاط بيع وشراء الذهب من المواطنين المتعاملين مع تجار وأصحاب محال الذهب.

وقال إنه من الممكن أن يتم وقف استيراد أو تصدير الذهب وذلك وفقًا لأسباب معينة يحددها مجلس الوزراء والوزير المختص.



سعر مصنعية الذهب والدمغة:

تختلف أسعار مصنعية الذهب، من محل لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.