أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 13-5-2022

استقرت أسعار الدولار اليوم الجمعة، مع بداية الأجازة الأسبوعية في البنوك وذلك بعد أن خفض كل من البنك الاهلي وبنك مصر اسعار صرف الدولارأمس إلى 18.32 جنيه للشراء و18.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري



18.32جنيه للشراء.

18.38جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر



18.32جنيه للشراء.

و 18.38جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي



18.33جنيه للشراء.

و 18.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي



18.35جنيه للشراء.

و 18.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري



18.32جنيه للشراء.

و18.41 جنيه للبيع.



حركة الدولار خلال الفترة الأخيرة

كانت أسعار الدولار ارتفعت بنحو 15% خلال منتصف شهر مارس مع قيام البنك المركزي بحركة تصحيح في قيمة العملة لزيادة تنافسيتها مع رفع الفائدة 1% على الإيداع والاقتراض طرح شهادات استثمار بقيمة 18%، ومنذ هذا الوقت تعرضت لتذبذبات سعرية حول مستويات 18.50 جنيه.

وجاءت تحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار على الرغم من رفع الفيدرالي الامريكي سعر الفائدة 50 نقطة أساس لثاني مرة خلال عام 2022، وارتفاع سعر الدولار لأعلى مستوي في 20 عام امام عملات الأسواق الناشئة.