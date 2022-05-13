رئيس بعثة الجامعة العربية يلتقي وزير الداخلية والبلديات اللبناني

واصلت بعثة جامعة الدول العربية لقاءاتها مع الجهات الحكومية المعنية بالتنظيم للاستحقاق الانتخابي التشريعي، حيث التقى الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير احمد رشيد خطابي - رئيس بعثة مراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية، بمعالي السيد بسام مولوي - وزير الداخلية والبلديات، باعتبار دورها الرئيسي في هذا الشأن، حيث نقل إليه السفير تحيات معالي السيد الأمين العام، مؤكدًا على الاهتمام الذي يوليه لهذه المحطة الوطنية الهامة.

وفي هذا الإطار، استعرض السيد الوزير الترتيبات التنظيمية والأمنية المتخذة في إطار الاعداد لهذه الانتخابات، مؤكدًا أن الوزارة استكملت كافة الاستعدادات الضرورية لضمان بيئة انتخابية. كما عملت على اتخاذ الاجراءات التي من شأنها إعمال مبادئ تكافؤ الفرص والنزاهة والحياد، وتيسير عملية الاقتراع لفائدة المواطنين وممارسة حقهم وواجبهم الدستوري بمختلف فئاتهم، مشددأ على أهمية المشاركة السياسية في هذا الاستحقاق. وفي سياق استعراض هذه الاجراءات، أكد السيد الوزير أن المصالح المعنية أولت عناية خاصة بمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة ووفرت لصالحم التسهيلات اللوجستية في غالبية مراكز التصويت. مع تحديد مواقيت خاصة بهذه العملية.

كما أكد أعرب السيد الوزير على الاستعداد الكامل لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح عمل البعثة، والقيام بمهمتها الرقابية في أحسن الظروف.