استشاري نفسي: تدخل الأسرة في حياة الزوجين يهدد استقرارها

استشاري نفسي يحذر من تدخل الأسرة في حياة الزوجين: هيطلقوا

حذر الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية، من تدخل الأسرة في شئون الأزواج، قائلا: مهم جدا لاستمرار الحياة الزوجية عدم سماح الزوج لوالدته بالتدخل في حياته وكذلك أيضا الزوجة لا تسمح لأحد بالتدخل في حياتها، مضيفا: تداخلات الأب والأم تفسد أكثر".

وأضاف الدكتور جمال فرويز في مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، يجب أن يكون هناك تكافؤ بين الزوجين من حيث التعليم والمستوى المادي.

استطرد، التعود بين الزوجين يجب أن يغلف بحب محذرا من إصابة الزوج أو الزوجة بالفتور بسبب التعود على أنه يراها والدته وشقيقته إلى ذلك مما يدفعه إلى النظر إلى مرأة أخري".

تابع استشاري الطب النفسي، "الفتور من الأمور الواردة في أي علاقة زوجية، لكن الحب هو ما يدفع الزوجين إلى عودة العلاقة بينمها، لافتا أن العلاقات القائمة على الحب كاذبة، مشيرا إلى أن هناك فرق بين الحب والإعجاب سوى لأسلوب حديثها أو لمظهرها ومن هنا يأتي التعلق ويكون الطلاق بينهما هو المصير الحتمي".

https://www.youtube.com/watch?v=PadDslB-HFM