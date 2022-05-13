الجمعة والسبت.. ارتفاع شديد في درجات الحرارة بهذه المحافظات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة سترتفع بشكل طفيف خلال الفترة المقبلة، بدءً من الجمعة والسبت، موضحة أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة ستسجل 32 درجة مئوية، مع انخفاض نسبة الرطوبة في الجو.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون ملحوظ على جنوب وشمال الصعيد بشكل أكبر، على أن تسجل العظمى في شمال الصعيد 40 درجة وفي جنوب الصعيد تسجل العظمى 43 درجة مئوية، موضحة أن معظم الكتل الهوائية ستكون قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية مما يؤدي لارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت منار غانم: "أجواء حارة تسيطر نهارا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وتكون شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، وستكون معتدلة على المناطق الساحلية الشمالية".