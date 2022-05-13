"هو الأب مجنون".. مشادة بين ضيوف برنامج "خط أحمر" بسبب حضانة الأم للأطفال

أخبار مصر
مشادة أسرية
مشادة أسرية
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نشبت مشادة كلامية بين شيرين عبدالقادر المحامية بالنقض والمتخصصة في الشأن الأسري، ووائل نجم، المحامي بالنقض والمتخصص في الشأن الأسري، وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة، ضيوف برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، وذلك بسبب خلاف حول أحقية الأم في حضانة الأطفال".
وقالت شيرين عبدالقادر المحامية بالنقض والمتخصصة في الشأن الأسري، إن حضانة الطفل من حق الأم لأنها الأصلح لذلك وتقوم برعايته "الأم هي دايمًا اللي بتربي دي فطرة ربنا خلقها في الأم".

ليرد وائل نجم، المحامي بالنقض والمتخصص في الشأن الأسري، وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة، قائلا: إنه يجب عمل تعديلات في قانون الأسرة الشخصية لإنصاف الأب، وذلك لأنه لا يحصل على حق استضافة أطفاله لعدة أيام، وإنما هي مجرد عدة ساعات في مكان عام فقط، هو أمر يضر بتربية الأطفال بشكل كبير، ولا يربي لديهم الانتماء للأسرة. 

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