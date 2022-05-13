قوافل طبية علاجية بالمجان في البحر الأحمر

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه يوجد تنسيق مستمر مع وزارة الصحة من أجل تنظيم القوافل الطبية في كافة مدن ومراكز المحافظة، ويزور المحافظة قوافل متعددة من الغربية والمنصورة والقاهرة وغيرها.

وأضاف عمرو حنفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بدأت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة،وقافلة طبية بدأت أعمالها بالفعل في مدينة حلايب بجنوب البحر الأحمر، أمس الخميس، ولمدة يومين لإجراء الكشف الطبي وصرف العلاج للمواطنين مجانا، ضمن الخطة الشهرية الموضوعه لقوافل حياة كريمة التي تجرى الكشف الطبي على مواطني المحافظة.

وتابع محافظ البحر الأحمر، أن القافلة الطبية الأخيرة حملت عدة تخصصات منها تخصص الرمد وأمراض العيون وذلك لاحتياج الأهالي لها بشكل كبير، موضحا أن القافلة شملت قرى الشيخ الشاذلي وأبو غصون التابعة لمدينة مرسى علم، وقرية الحمروين بالقصير وأم الحويطات والنصر بمدنية سفاجا.