مطاعم وكافيهات.. رئيس النصر للإسكان والتعمير يكشف تفاصيل تطوير كورنيش المقطم (فيديو)

قال المهندس محمد عبد المقصود رئيس شركة النصر للإسكان والتعمير، إن تطوير وتنمية كورنيش المقطم والمصاطب من أهم المشروعات التي ستحول المنطقة إلى شكل مختلف وسيضيف لها ويستهدف عودة المنطقة إلى المكانة التي تستحقها وتحويلها إلى قبلة سياحية داخل القاهرة".

وأضاف المهندس محمد عبد المقصود في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نعمل منذ عامين على إعداد دراسات المشروع، مشيرًا إلى أنه تم طرح المشروع على أكثر من مطور عقاري إلى أن تم عقد شراكة مع شركة سكوب العالمية الهندسية".

تابع رئيس شركة النصر للإسكان والتعمير، كورنيش المقطم على طول 5 كيلومتر، سيضم العديد من المطاعم والكافيهات على أعلى مستوى، لافتا إلى أن الأنظمة السابقة أهملت عميلة تطويره، لافتا إلى أن الكورنيش يطل على الأهرامات والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارات".