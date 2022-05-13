خبير اقتصادي: الولايات المتحدة سترفع الفائدة 4 مرات متتالية

خبير اقتصادي: العالم لم يتفاجئ برفع سعر الفائدة لهذا السبب

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قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن العالم لم يفاجئ برفع الولايات المتحدة الأمريكية لسعر الفائدة والذي حدث خلال الفترة الماضية، وذلك لأن أمريكا قالت من شهر إنها ستجتمع في 4 مايو الجاري وسترفع سعر الفائدة.
وأضاف رشاد عبده خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الولايات المتحدة قالت إنها سترفع الفائدة 4 مرات متتالية قبل نهاية هذا العام، وبالتالي فالبنك المركزي المصري يعلم جيدا أنه سيتم رفع سعر الفائدة لعدة مرات، موضحا أن هناك علاقة مباشرة بين سعر الفائدة ومعدل التضخم، ومن المفترض أن يكون سعر الفائدة أكبر من معدل التضخم.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن أمريكا رفعت سعر الفائدة لوجود معدل تضخم كبير لديهم، وهو ما أدى لرفع سعر الفائدة تباعا في معظم دول العالم العربية والأوروبية.

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