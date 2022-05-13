رئيس البنك الزراعي: توجيهات رئاسية بضرورة دعم المزارعين وزيادة الإنتاج

رئيس البنك الزراعي: قرض بدون فائدة للتحول للري الحديث لمدة لـ 10 سنوات

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إنه يوجد تنسيق كبير بين وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلي لتنفيذ المرحلة التجريبية من منظومة الري الحديث في كافة المحافظات في إطار توجيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن البنك يوفر قرض دون فائدة للمزارعين لمدة 10 سنوات لتطوير نظم الري في الأراضي وتحويلها لري حديث".

وأضاف علاء فاروق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تنفيذ منظومة الري الحديث تعود على الفلاح بزيادة الانتاج وتوفير المياه مما يسمح بزراعة أراضي أخرى، توفير الأسمدة التي كان يستهلكها المزارع من 30 إلى 35% ".

تابع البنك الزراعي المصري، هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بالأرض والمزارع وزيادة الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أن البنك حريص على المساهمة في دعم جهود الدولة لتنمية محافظات الصعيد على كافة المستويات من خلال فتح آفاق جديدة للإستثمار وتحفيز الإنتاج في محافظات الصعيد والتوسع في إتاحة القروض الزراعية بأنواعها بتيسيرات كبيرة.