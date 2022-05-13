رئيس البنك الزراعي: قرض بدون فائدة للتحول للري الحديث لمدة لـ 10 سنوات

رئيس البنك الزراعي: توجيهات رئاسية بضرورة دعم المزارعين وزيادة الإنتاج

توك شو
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إنه يوجد تنسيق كبير بين وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلي لتنفيذ المرحلة التجريبية من منظومة الري الحديث في كافة المحافظات في إطار توجيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن  البنك يوفر قرض دون فائدة للمزارعين لمدة 10 سنوات لتطوير نظم الري  في الأراضي وتحويلها لري حديث".

وأضاف علاء فاروق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تنفيذ منظومة الري الحديث تعود على الفلاح بزيادة الانتاج وتوفير المياه مما يسمح بزراعة أراضي أخرى، توفير الأسمدة التي كان يستهلكها  المزارع من 30 إلى 35% ".  

تابع البنك الزراعي المصري، هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بالأرض والمزارع وزيادة الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أن البنك حريص على المساهمة في دعم جهود الدولة لتنمية محافظات الصعيد على كافة المستويات من خلال فتح آفاق جديدة للإستثمار وتحفيز الإنتاج في محافظات الصعيد والتوسع في إتاحة القروض الزراعية بأنواعها بتيسيرات كبيرة.

Advertisements

الأكثر قراءة

"وقع بالفعل".. الأهلي ينهي أول صفقة صيفية

جيش الاحتلال يقتحم مخيم جنين ويصيب 3 فلسطينيين بالرصاص

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 13-5-2022

مجهولون حاولوا إضرام النار في مركز للتجنيد ومستودع للنفط في ترانسنيستريا

أسعار الأسماك اليوم الجمعة 13-5-2022

خالد سرحان يكشف عن أسباب خروج الموسم الجديد من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة" في رمضان

الزمالك مازال على الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 13-5-2022