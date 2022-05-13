البرلمان الألماني يوافق على إجراءات لرفع قيمة الدخل الأساسي

وافق البرلمان الألماني على اتخاذ إجراءات لرفع قيمة الدخل الأساسي (المعفى من ضريبة الدخل) لتعويض الأسعار المرتفعة للطاقة والمواد الغذائية.



وتشمل هذه الإجراءات رفع معدل الدخل من 9984 يورو في الوقت الراهن إلى 10347 يورو على أن يتم العمل بهذا الرفع بأثر رجعي اعتبارا من مطلع يناير الماضي.



و ستوفر هذه الاجراءات للمواطنين هذا العام فقط، نحو 5ر4 مليار يورو، بينما سيصل إجمالي قيمة التخفيضات إلى نحو 5ر22 مليار يورو بحلول عام 2026.



وكانت هذه الزيادة تم إقرارها بالفعل للأعوام من 2024 حتى 2026، لكنها ستسري الآن لعامي 2022 و2023.



كما سيتم زيادة نفقات كسب الدخل التي تخصم من الضرائب من 1000 إلى 1200 يورو.