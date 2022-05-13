أسعار النفط ترتفع لكن المخاوف من ضعف الطلب تحد من المكاسب

الاقتصاد
بوابة الفجر
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واصلت أسعار النفط ارتفاعها الجمعة 13 مايو أيار، لكنها تتجه إلى تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ 3 أسابيع، إذ فاق تأثير المخاوف من التضخم وتباطؤ النمو العالمي بفعل عمليات الإغلاق في الصين لمكافحة الجائحة، أثر القلق من تضاؤل إمدادات الوقود من روسيا.

وما زالت السوق تشهد تقلبا مع احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على إمدادات النفط الروسي بما يؤدي إلى نقص المعروض، والمخاوف إزاء الطلب العالمي المتعثر.

 

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار، بما يعادل 1.7%، إلى 109.26 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.55 دولار، أو 1.5%، إلى 107.68 دولار للبرميل.

ومع ذلك تتجه عقود خامي القياس نحو تسجيل تراجع أسبوعي، مع توقع انخفاض خام برنت نحو 3% وهبوط الخام الأميركي نحو 2%.

هذا وأدى التضخم والرفع الحاد لأسعار الفائدة إلى صعود الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته في 20 عاما مما حد من مكاسب أسعار النفط، إذ أن ارتفاع الدولار يجعل النفط أعلى تكلفة عند شرائه بعملات أخرى.

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