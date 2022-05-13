بريطانيا وأمربكا تتفقان على التعاون في مهام رحلات الفضاء التجارية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قالت الحكومة البريطانية إنها اتفقت مع الولايات المتحدة على التعاون في مهام رحلات الفضاء التجارية المستقبلية، مما يعزز فرص الشركات من كلا البلدين للعمل من الموانئ الفضائية في أي منهما.

وقالت إن الشراكة التي وقعها وزير النقل غرانت شابس ونظيره الأميركي بيت بوتيجيغ في واشنطن هذا الأسبوع ستجعل رحلات الفضاء أسهل وأقل تكلفة.

وذكرت الحكومة البريطانية في بيان أن الإعلان الجديد "يضع حجر الأساس لإقلاع الصواريخ ومناطيد الارتفاعات العالية والطائرات الفضائية من موانئ الفضاء في أنحاء المملكة المتحدة في القريب العاجل".

وأضافت أن الشراكة ستشهد تعاون البلدين في منح تراخيص عمليات إطلاق فضائية تجارية وستتيح منافع مثل الأمن الدفاعي وتحسين توقعات الطقس، لدعم خدمات التلفزيون وزيادة كفاءة النقل.

ومن جانبه قال وزير النقل الأميركي في بيان "ينمو السفر التجاري إلى الفضاء بسرعة، وتقع على عاتقنا مسؤولية ضمان تقدم هذه الإبداعات بأمان، وتشجيعها على التطور بطرق تعود بالنفع علينا جميعا".

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