مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13-5-2022 في في مدن ومحافظات مصر

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مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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مواقيت الصلاة من الموضوعات المهمة التي تشغل بال الكثيرين، من يبحثون عنها بشكل يومي من اجل قضاء فروضهم التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليهم.

 

مواقيت الصلاة

 

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها ةمتابعيها الكرام مواقيت الصلاة اليوم الجمعة الموافق الـ13 من مايو 2022، الخامس من شوال 1443 هـ في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13-5-2022 في مصر

 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في محافظة القاهرة

 

أذان الفجر 3:24 صباحًا

 

أذان الظهر 11:52 صباحًا

 

أذان العصر 3:29 مساءً

 

أذان المغرب 6:41 مساءً

 

أذان العشاء 8:09 مساءً

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

 

أذان الفجر 3:26 صباحًا

 

أذان الظهر 11:57 صباحًا

 

أذان العصر 3:26 مساءً

 

أذان المغرب 6:48 مساءً

 

أذان العشاء 8:17 مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

 

أذان الفجر 3:18 صباحًا

 

أذان الظهر 11:47 صباحًا

 

أذان العصر 3:25 مساءً

 

أذان المغرب 6:37 مساءً 

 

أذان العشاء 8:05 مساءً

 

مواقيت الصلاة في مطروح

 

أذان الفجر 3:36 صباحًا

 

أذان الظهر 12:07 مساء

 

أذان العصر 3:47 مساءً

 

أذان المغرب 6:59 مساءً

 

أذان العشاء 8:28 مساءً

 

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد 

 

أذان الفجر 4:03 صباحًا

 

أذان الظهر 12:08 صباحًا

 

أذان العصر 3:35 مساءً

 

أذان المغرب 6:43 مساءً

 

أذان العشاء 8:03 مساءً

 

مواقيت الصلاة في المنوفية

 

أذان الفجر 3:21 صباحًا

 

أذان الظهر 11:53 صباحًا

 

أذان العصر 3:31 مساءً

 

أذان المغرب 6:38 مساءً

 

أذان العشاء 8:04 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسيوط

 

أذان الفجر 3:42 صباحًا

أذان الظهر 11:52 مساء

أذان العصر 3:24 مساءً

أذان المغرب 6:31 مساءً

أذان العشاء 7:52 مساءً

 

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