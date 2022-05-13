تداول 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة بموانيء دمياط



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الميناء - في بيان اليوم الجمعة - أنه تم مغادرة قطار بعد أن فرغ 25 حاوية قادم من الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات 4644 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 47106 ألاف و10 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 339 ألفا و451 طنا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 28 ألفا و23 طنا تضمنت 373 طن يوريا و250 طن صويا و8500 طن علف بنجر و18900 طن فوسفات، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52 ألفا و546 طنا شمت 11 ألف طن صويا و1514 طن ابلاكاش و600 طن خشب زان و5300 طن ذرة و18639 طن قمح و12024 طن خردة و3469 طن حديد.