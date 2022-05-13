وزير الاتصالات: اتفقنا مع تونس على التعاون البحثى بمجالات التقنيات المتميزة



أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أنه تم الاتفاق مع الجانب التونسي على التعاون البحثي في مجالات التقنيات المتميزة.

وأضاف طلعت أن الاتفاقية التي تم الاتفاق عليها مع دولة تونس الشقيقة ضمن أعمال الدورة الـ17 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي تعقد اجتماعاتها على مستوى كبار المسؤولين برئاسة رئيسي وزراء مصر وتونس تشمل التعاون البحثي في مجالات التقنيات المتميزة مثل الأمن السيبراني وإنترنت الأشياء إلى جانب التطبيقات ذات الاهتمام المشترك في البلدين كالزراعة الذكية وإدارة الموارد المائية، والرعاية الصحية الصحية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الاتفاقية تمتد لتشمل مجالات التدريب; حيث سيتم استضافة الشباب التونسي في مراكز التدريب المصرية، إلى جانب بعث الشباب المصري للتعرف على التجربة التونسية الناجحة في مجال الرقمنة والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية، إلى جانب التعاون في المجالات المختلفة بقطاع البريد.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة التونسية، قد ترأسا أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين أمس الخميس، إلى جانب افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي التونسي المصري بمشاركة ممثلي منظمات العمل ورجال الأعمال والاقتصاد في البلدين إضافة إلى حضور مجموعة من الفعاليات الثقافية والتي تأتي في إطار عام الثقافة التونسية المصرية 2021 ? 2022 برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التونسي قيس سعيد.

ومن المقرر أن يشهد مدبولي وبودن رمضان توقيع عدة اتفاقيات في مجالات تخدم أهداف تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وتونس في مختلف المجالات.

