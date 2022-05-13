الدكتور مصطفى ثابت ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان: نعزي أنفسنا

نعى الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع الفجر الإلكتروني، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، بعد مسيرة زاخرة بالعطاء الوطني والعربي.

وتقدم ثابت، بخالص العزاء والمواساة للشعبين المصري والإماراتي، والأمتين العربية والإسلامية في وفاة قائد وطني مخلص لقضايا أمته وشعبه، مؤكدا أننا نعزي أنفسنا في وفاة أخ غال على قلوب كل المصريين.

وإذ ينعي الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع الفجر الإلكتروني، رئيس دولة الإمارات، ويؤكد أن مصر لن تنسى مواقف الإمارات الداعمة لمصر وشعبها على مدار تاريخ البلدين.