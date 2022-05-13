الدكتور مصطفى ثابت ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان: نعزي أنفسنا

أخبار مصر
الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت
Advertisements

نعى الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع الفجر الإلكتروني، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، بعد مسيرة زاخرة بالعطاء الوطني والعربي.

وتقدم ثابت، بخالص العزاء والمواساة للشعبين المصري والإماراتي، والأمتين العربية والإسلامية في وفاة قائد وطني مخلص لقضايا أمته وشعبه، مؤكدا أننا نعزي أنفسنا في وفاة أخ غال على قلوب كل المصريين.

وإذ ينعي الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع الفجر الإلكتروني، رئيس دولة الإمارات، ويؤكد أن مصر لن تنسى مواقف الإمارات الداعمة لمصر وشعبها على مدار تاريخ البلدين.

 

 

 

الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع الفجر الإلكتروني الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

مواد متعلقة

عادل حمودة ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
Advertisements

الأكثر قراءة

"وقع بالفعل".. الأهلي ينهي أول صفقة صيفية

وزير المالية.. ناعيًا رئيس دولة الإمارات: قائد عربي حكيم وأحد رموز العطاء الإنساني

تشكيل وحكام لقاء بلبيس والترسانة في القسم الثاني

تعرف على تشكيل النصر والسكه الحديد في دوري القسم الثاني

مانشستر سيتي يقترب من اللقب.. ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة 37

عاجل.. الانتهاء من مراسم دفن الشهيدة شيرين أبو عاقلة

مستشار مفتى الجمهورية ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

الرئيس التونسى: إنجازات ونجاحات مصر ستظل مصدر فخرنا