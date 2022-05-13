الأسهم اليابانية ترتفع 2.6% نهاية التعاملات وسوفت بنك يقفز 12%

حققت الأسهم اليابانية أعلى زيادة في أكثر من شهر ونصف مع إقبال المستثمرين على الأسهم الرخيصة، وتصدر سهم مجموعة سوفت بنك المكاسب.

وقفز نيكي 2.64 بالمئة ليغلق عند 26427.65 نقطة في أعلى زيادة يومية منذ 23 مارس متعافيا من انخفاض إلى أدنى مستوى في شهرين سجله في الجلسة السابقة. وخسر المؤشر 2.1 بالمئة هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.91 بالمئة إلى 1864.20 نقطة. وسجل تراجعا بنسبة 2.7 بالمئة خلال الأسبوع.

وكان سهم مجموعة سوفت بنك الأكثر دعما للمؤشر نيكي إذ قفز 12.22 بالمئة على الرغم من تسجيل وحدة صندوق رؤية الاستثماري التابعة للمجموعة خسارة قياسية.

وقال يوتاكا ميورا كبير المحللين الفنيين في ميزوهو للأوراق المالية إن المستثمرين اشتروا أسهم سوفت بنك بسبب توقعات بصعود المؤشر ناسداك في وقت لاحق من يوم الجمعة.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون 5.54 بالمئة بعد إعلان الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية توقعات قوية للسنة المالية الحالية.

وتراجع سهم نيسان موتور 2.93 بالمئة بعد تحذير الشركة المصنعة للسيارات من تحقيق أرباح تشغيل ضعيفة للسنة المالية الحالية تقل بكثير عن توقعات المحللين.