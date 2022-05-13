حالة الطقس غدا السبت 14-5-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، توقعات حالة الطقس غدًا السبت الموافق 14 مايو 2022، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ولطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
حالة الطقس غدا
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
حالة البحرين المتوسط والأحمر
بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون حالة الطقس به معتدل إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 إلى 2.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدلًا إلى مضطربًا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 إلى 2.5 متر، ويكون اتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.
درجات الحرارة غدا
وجاءت درجات الحرارة غدًا السبت 14 مايو 2022، المتوقعة على كل الأنحاء، كما يلي:
القاهرة 31 18
الإسكندرية 25 17
وادي النطرون 30 18
طنطا 31 19
شبين الكوم 32 19
دمنهور 30 17
بلطيم 623 17
مطروح 23 14
السلوم 23 15
سيوة 29 15
بورسعيد 24 18
دمياط 24 18
الزقازيق 32 19
المنصورة 31 19
الإسماعيلية 32 18
السويس 27 17
العريش 24 16
رفح 24 16
رأس سدر 33 18
نخل 28 12
نويبع 34 19
طابا 32 19
كاترين 29 14
الطور 31 22
شرم الشيخ 39 25
الغردقة 39 24
مرسى علم 35 23
الفيوم 36 20
بني سويف 36 20
المنيا 38 22
أسيوط 39 21
سوهاج 40 23
قنا 40 24
الأقصر 42 24
أسوان 43 25
إدفو 43 25
أبو سمبل 42 24
الوادي الجديد 42 23
شلاتين 36 22
أبو رماد 33 20
حلايب 30 21
رأس حدربة 30 21