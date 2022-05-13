خطوات تحديث بطاقة التموين 2022.. إليك التفاصيل الكاملة

تطالب وزارة التموين والتجارة الداخلية، بضرورة تحديث بيانات بطاقات التموين 2022 لدى المواطنين، وذلك من خلال رسائل نصية عبر بونات صرف الخبز للمواطنين، وذلك لتجنب إيقاف البطاقة التموينية.

ويتطلب من المواطنين بالالتزام بالقرار الصادر من الوزارة، وكل من لديه شكاوي أو تظلمات يتقدم إلى الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وذلك حول امتلاك سيارة موديل 2019 فأحدث ولا بد من مراجعتها مـع إرسـال كشـوف معتمـدة بحـد أقصـى يـوم ۲۰۲۲/۵/۱۷.

وتستعرض "الفجر" من خلال التقرير التالى الخطوات التى يجب على المواطنين الالتزام بها وتنفيذها لتحديث بطاقة التموين 2022، للتسهيل على المواطنين وإضافة مواليد جديدة.

أولًا تسجيل رقم الهاتف

_ الدخول على الموقع التابع للوزارة وهو "دعم مصر"

_ الضغط على أيقونة الخدمات التموينية يسار أعلى الصفحة.

_كتابة رقم الهاتف فى المربع الفارغ.

_ الضغط على إعادة إرسال الرقم السري إلى الهاتف المحمول.

_ إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

_ كتابة الـ 12 رقم البطاقة التموينية.

_ الضغط على إرسال الرقم السري مرة أخرى.

إضافة المواليد الجدد للبطاقة

_ الدخول على موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين.

_ الضغط أعلى الصفحة يسارا على كلمة تسجيل حساب جديد، وتقوم بكتابة الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة التموينية.

_ كتابة رقم المصنع الخاص بالبطاقة الشخصية.

ومن ثم اسم الأول للوالدة، عقب ذلك الضغط على خدمات التموين.

_ الضغط على إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا ثم بدء الخدمة.

_ وضع اسم الابنة أو الابن المراد إضافته رباعيا.

_ إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة.

_ وضع صلة القرابة الخاصة بالابن أو الابنة ومن ثم اختيار صفة ضم أبناء، وعقب ذلك الضغط على خيار إضافة.