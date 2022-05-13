تجهيز 651 لجنة لاستقبال 121 ألفا و487 طالب إعدادية بالبحيرة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه تم تجهيز 651 لجنة لاستقبال 121 ألف و487 طالب وطالبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية الدور الأول للعام الحالي 2021 - 2022 داخل 18 إدارة تعليمية، والتى تنطلق إعتبارًا من غدًا السبت وتستمر حتى الخميس المقبل.

واشار وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية المركزية وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتلقى أى شكاوى والعمل على تذليل ما يعترضها من معوقات أولا بأول.

كما تم التأكيد على مديري الإدارات التعليمية بالتواجد الميدانى باللجان يوميا لمتابعة كافة أعمال الامتحانات والتأكيد على الالتزام بتقليل كثافة الطلاب داخل اللجان والحفاظ على المسافات البينية بينهم وتواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالات الطوارئ وتوفير الكمامات وأدوات التعقيم والمطهرات.

وكذا توفير الاعداد الكافية من مبردات المياه ومراجعة نظافة اللجان وتأمينها وإغلاق أبوابها وعدم السماح بالدخول لغير أعضاء اللجنة المصرح لهم وسلامة الابواب والشبابيك باللجان ونظافة دورات المياه، مع التشديد على منع دخول الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب والملاحظين والمراقبين وتنظيم عملية دخول الطلاب داخل لجان الامتحانات وتسليم اوراق الأسئلة والإجابة فى الأوقات المحددة والتحقق من شخصية الطالب الممتحن.

كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أكد على رفع درجة الإستعداد وإنهاء كافة الإستعدادات باللجان مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية، وكذا الإستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول ومقرات التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الإمتحانات.

كما أكد على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصًا على صحتهم وسلامتهم، وتوفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الإمتحانات، واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.