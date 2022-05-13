"آمالنا لدولتنا لا سقف لها".. أبرز مقولات رئيس الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد

خيم الحزن على الأمة العربية، بعد إعلان وزارة الشؤون الرئاسية في دولة الإمارات صباح اليوم عن وفاة الشيخ خليفة بن زايد، مؤكدة تنكيس الأعلام 40 يومًا حدادًا وتعطيل العمل في البلاد لمدة 3 أيام حزنًا على الرئيس الراحل.

وفى هذا التقرير تستعرض "الفجر" أبرز مقولات خليفة بن زايد آل نهيان عن دولة الإمارات والعرب:

1_ "الإنسان هو الثروة الحقيقية لهذا البلد قبل النفط وبعده، كما أن مصلحة الوطن هي الهدف الذي نعمل من أجله ليل نهار".

2_ "القراءة تفتح العقول وتعزز التسامح والانفتاح والتواصل وتبني شعبا متحضرا بعيدا عن التشدد والانغلاق".

3_ "إن المستقبل مهما كان بعيدا، فهو قريب والاستعداد له يبدأ اليوم، وليس غدا".

4_ "العملية التعليمية، وبقدر ما حققت من مستويات التأهيل العلمي المختلفة، نراها اليوم في تحدٍ مستمر ومتصاعد يتطلب العمل الدؤوب في تطوير المناهج ووضع الخطط الرامية إلى تحقيق المستوى المطلوب في مواكبة تسارع التطور التقني واستيعاب مستجدات التكنولوجيا الحديثة".

5_ "القراءة تفتح العقول وتعزز التسامح والانفتاح والتواصل وتبني شعبا متحضرا بعيدا عن التشدد والانغلاق".

6_ "آمالنا لدولتنا لا سقف لها، وطموحاتنا لمواطنينا لا تحدها حدود".

7_ "يجب التزود بالعلوم الحديثة والمعارف الواسعة والإقبال عليها بروح عالية ورغبة صادقة على طرق مجالات العمل كافة حتى تتمكن دولة الإمارات خلال الألفية الثالثة من تحقيق نقلة حضارية واسعة".

8_ "الاستثمار في الإنسان هو جوهر الرؤية التنموية لدولتنا منذ تأسيسها وأن التركيز موجه بقوة لدعم التميز والابتكار والارتقاء بقدرات القوى البشرية ومهاراتها".