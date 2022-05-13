بعد رحيل الشيخ خليفة بن زايد.. مواقف إماراتية لا تُنسى مع مصر

توطيد العلاقة بين مصر والإمارات شيء أساسي قائم على الاحترام المتبادل والامتنان، كما تميزت بالأخوة واتخاذ المسارات الإيجابية والرسمية على المستوى السياسي والاقتصادي، مما جعل المستويات الثقافية والاجتماعية والتجارية بين البلدين لها مضمون ثري وتاريخي.

كما اقتربت العلاقات ما بين البلدين أكثر فى عهد الراحل الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات الذي غمره الموت صباح اليوم.

مواقف لن تنسى من دولة الإمارات

وفي أكتوبر 2013، وقعت الإمارات اتفاقية، كما وشاركت الشركات الإماراتية في وتطوير البنية الأساسية كالتالي:

قامت دولة الإمارات بإنشاء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية فى 18 محافظة، كما أعلنت عن دعم مصر بـ 4 مليارات دولار بواقع إيداع مبلغ 2 مليار فى البنك المركزي، وهي التى شاركت فى فعاليات المؤتمر الأقتصادي المصري عام 2015.



وفى عام 2013 تم عقد اتفاقية مساعدة بقيمة 4 مليارات و900 مليون دولار، ومنحة بقيمة مليار دولار، وتوفير كميات الوقود بقيمة مليار دولار أخرى وتنفيذ عدد من مشروعات التنمية، ووظفت مليارين لتنشيط الاقتصاد عبر مبادرات اقتصادية.



وفي عام 2016 قدمت دولة الإمارات مبلغ 4 مليارات دولار دعمًا لمصر منها 2 مليار لتنمية الاستثمار فى عدد من المجالات التنموية فى مصر، وباقي المبلغ يتم إيداعه في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطى النقدى المصرى.



كما بلغت قيمة الودائع الإماراتية في البنك المركزي 6.19 مليار دولار منهم 5.67 مليار دولار ودائع و516 مليون دولار فوائد على هذه الودائع.

الرئيس السيسي ينعي الشيخ خليفة بن زايد



ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الراحل الشيخ خليفة بن زايد، قائلا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم."