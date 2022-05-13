بعد رحيل الشيخ خليفة بن زايد.. مواقف إماراتية لا تُنسى مع مصر

تقارير وحوارات
الشيخ خليفة بن زايد
الشيخ خليفة بن زايد
Advertisements

توطيد العلاقة بين مصر والإمارات شيء أساسي قائم على الاحترام المتبادل والامتنان، كما تميزت بالأخوة واتخاذ المسارات الإيجابية والرسمية على المستوى السياسي والاقتصادي، مما جعل المستويات الثقافية والاجتماعية والتجارية بين البلدين لها مضمون ثري وتاريخي.

كما اقتربت العلاقات ما بين البلدين أكثر فى عهد الراحل الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات الذي غمره الموت صباح اليوم.

 

مواقف لن تنسى من دولة الإمارات

 

وفي أكتوبر 2013، وقعت الإمارات اتفاقية، كما وشاركت الشركات الإماراتية في وتطوير البنية الأساسية كالتالي:

 

قامت دولة الإمارات بإنشاء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية فى 18 محافظة، كما أعلنت عن دعم مصر بـ 4 مليارات دولار بواقع إيداع مبلغ 2 مليار فى البنك المركزي، وهي التى شاركت فى فعاليات المؤتمر الأقتصادي المصري عام 2015.


وفى عام 2013 تم عقد اتفاقية مساعدة بقيمة 4 مليارات و900 مليون دولار، ومنحة بقيمة مليار دولار، وتوفير كميات الوقود بقيمة مليار دولار أخرى وتنفيذ عدد من مشروعات التنمية، ووظفت مليارين لتنشيط الاقتصاد عبر مبادرات اقتصادية.


وفي عام 2016 قدمت دولة الإمارات مبلغ 4 مليارات دولار دعمًا لمصر منها  2 مليار  لتنمية الاستثمار فى عدد من المجالات التنموية فى مصر، وباقي المبلغ يتم إيداعه في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطى النقدى المصرى.


كما بلغت قيمة الودائع الإماراتية في البنك المركزي 6.19 مليار دولار منهم 5.67 مليار دولار ودائع و516 مليون دولار فوائد على هذه الودائع.

 

الرئيس السيسي ينعي الشيخ خليفة بن زايد


ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الراحل الشيخ خليفة بن زايد، قائلا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم."

الشيخ خليفة بن زايد مصر الإمارات دولة الإمارات

مواد متعلقة

ما هو مصير الانتخابات في تونس خلال الفترة القادمة؟
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. توخيل يعلن رحيل صخرة تشيلسي وإنتقاله لبرشلونة

رسميًا.. الكاف يحدد ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 بين الأهلي والوداد

عاجل.. نجم الزمالك يتمسك بالأستمرار ويرفض الرحيل

الكاف يحسم الجدل حول تأجيل نهائي دوري أبطال ألإريقيا 2022

روسيا تكبد أوكرانيا "خسائر جسيمة"

قرار هام من رئيس الوزراء بشأن مجوهرات مودعة ببنك مصر

الحبس سنة لزوج أفشي أسرار حياته الزوجية

حقيقة تسريب امتحان الجبر للشهادة الإعدادية