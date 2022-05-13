"كان خير الصديق والرفيق".. أبرز مقولات الرؤساء عن الراحل الشيخ خليفة بن زايد

توفي خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات المتحدة، صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 73 عامًا، وذلك نقلا عن بيان رسمي تداولته وكالات الأنباء.

فتوالت التعازي للإمارات وقادتها وشعبها من دول العالم، مما أدى إلى تعطيل العمل في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية بالإضافة إلى كافة القطاع الخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في دولة الإمارات العربية لمدة أربعين يومًا حدادًا.

قادة العالم ينعون رئيس الإمارات

رئيس مصر يقدم التعازي

بدوره، نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الراحل الشيخ خليفة بن زايد، قائلا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم.

أمير الكويت وملك البحرين يعلنان الحداد

ومن جانبه، أعلن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الحداد الرسمي على وفاة الشيخ خليفة لثلاثة أيام، كما نعى ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس دولة الإمارات، وأمر بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في البلاد.



ماكرون يعرب عن حزنه

كما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر صفحته الشخصية: " أفجعني خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أعرب عن تعاطفي مع شقيقه ولي العهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأسرته وشعب الإمارات".



بايدن.. كان شريك وصديق

وأشار الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر صفحته الشخصية بأنه: "لقد شعرت أنا وجيل بحزن عميق عندما علمنا بوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. كان الشيخ خليفة شريكا حقيقيا وصديقا للولايات المتحدة طوال عقود توليه منصب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكما لإمارة أبوظبي، وفي دوره السابق كولي عهد أبوظبي".



بوتين يقدم التعازي

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، عن تعازيه في وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وفقا للكرملين.



ملك المغرب ينعى رئيس دولة الإمارات

قال ملك المغرب محمد السادس: "في هذا الظرف العصيب، عبر الملك عن تقديره الكبير لما حققه الراحل المبرور لدولة الإمارات العربية الشقيقة، من إنجازات كبرى، مواصلا عمل والده المغفور له الشيخ زايد آل نهيان، ساهرا على تحديثها، وتطوير قدراتها الاقتصادية والسياسية، مما بوأها مكانة وازنة، عربيا وإقليميا ودوليا، وأهلها للاضطلاع بدور فاعل في نصرة القضايا العربية العادلة، وتوطيد جسور التضامن العربي والإسلامي".



السودان تعزي الإمارات

قال رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان: " لقد كان الراحل من الذين عملوا بمثابرة وإخلاص من أجل تعزيز العمل العربي المشترك ونصرة القضايا العربية إقليميا ودوليا".

سلطنة عمان تُعرب عن حزنها

قال السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان: "إيمانا بقضاء الله وقدره، وبتأثر وحزن بالغين، تلقى السلطان هيثم بن طارق نبأ وفاة أخيه المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".



ميشال عون.. سوف نفتقد أخ

قال الرئيس اللبناني ميشال عون: " نفتقد بغياب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسًا مدافعًا عن القضايا العربية العادلة، وأخًا صادقًا أحب لبنان وشعبه الذين بادلوه المحبة والوفاء".

أمير قطر ينعى صاحب السمو



قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: " ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وإني إذ أعرب لأسرته الكريمة ولشعب الإمارات الشقيق عن أحرّ التعازي والمواساة، لأدعو الله العلي القدير أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته. إناّ لله وإنّا إليه راجعون".



بشار الأسد: له عظيم الأثر

قال الرئيس السوري بشار الأسد: “كان للفقيد عظيم الأثر في نهضة الإمارات العربية المتحدة والمكانة الكبيرة التي حققتها وسيبقى الشعب الإماراتي والشعوب العربية يذكرون مآثره وأياديه البيضاء على الدوام”.