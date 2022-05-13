صندوق الإسكان الاجتماعي يوضح كيفية تجنب النصب عند شراء شقة

يقع البعض من راغبي امتلاك شقة سكنية ضحية للنصب عند إمضاء عقد الشقة السكنية، والوقوع أيضا تحت رحمة ملاك العمارات وتحكمهم في عقود الإيجار وزيادتها سنويا.

أفعال احذرها عند شراء شقة سكنية

صندوق الإسكان الاجتماعي، حذر المواطنين عند شراء شقة سكنية من التعامل مع الجهات غير الرسمية حفاظًا عليهم من الوقوع ضحية لعمليات النصب، إذ أن الصندوق حول جميع عملياته إلى النظام الإلكتروني، كما أن فِرق الرصد والمتابعة الخاصة بالصندوق تعمل بصورة مستمرة في رصد الصفحات غير الرسمية، والحسابات الشخصية المزيفة، التي تدعي كذبًا ارتباطها بالصندوق.

وبحسب ما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الإسكان الاجتماعي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حذر المواطنين خلال الفترة الأخيرة من الانسياق وراء الشائعات المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي عن الإعلانات المختلفة الصادرة من قِبَلِ الصندوق والتي لا تنتمي له وإنما هي عبارة عن صفحات رسمية.

وحذر أيضا من دفع الأموال لبعض الأفراد والمؤسسات التي تعمل على استغلالهم، والحصول على أموال منهم بقدر الإمكان.

وأشار إلى أن النظام الإلكتروني للتقديم، ومركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق، وقنوات الاتصال الرسمية، هي خدمات قائمة بالفعل منذ فترة طويلة، وتقدم خدماتها لآلاف المواطنين يوميًا، إذ يستقبل آلاف الرسائل والمكالمات بصورة يومية من المواطنين، ويجرى التفاعل معها بصورة فورية تسهيلا على المواطن وضمانًا لتقديم أفضل خدمة له.

طرق التأكد من الجهات عند شراء الشقق

ومن أجل عدم الوقوع ضحية لعمليات النصب، وجه الصندوق المواطنين بالتواصل معه مباشرة من خلال القنوات الاتصالية التابعة له، ويتاح ذلك من خلال عدة طرق أبرزها مايلي:

من خلال الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال هذا الرابط (اضغط هنا)، أو من خلال الصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من (اضغط هنا).

والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام وكذا الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي.

أو يمكن التأكد من الجهات التي ستتعامل معها من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن مديريات الإسكان للاستعلام.