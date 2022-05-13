ننشر خطوات التسجيل للمشاركة في ماراثون الاحتفال باليوم العالمي للدراجات

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فتح باب التسجيل الإلكتروني للمشاركة في أكبر ماراثون للدراجات الهوائية، بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الجمعة الموافق 3 يونيو المقبل.

وتنظم وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، أكبر ماراثون للدراجات الهوائية، في إطار الإعداد للاحتفال باليوم العالمي للدراجات والتنمية المستدامة، ويتم تنفيذه من الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة بالتعاون مع الاتحاد المصري للدراجات.

الخريطة الزمنية لماراثون الدراجات

ينطلق الماراثون من أمام المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصولًا إلى مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية في العاصمة الإدارية، لمسافة تبلغ نحو 21 كم.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة، أنّ باب التسجيل والمشاركة في الماراثون مفتوح أمام الشباب والفتيات من مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، على أن يتم حصر أعداد الشباب المتقدمين من كل محافظ.

طرق الاشتراك في ماراثون الدراجات

يتم المشاركة فى ماراثون الاحتفال باليوم العالمي للدراجات والتنمية المستدامة من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني المتاح على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة واستيفاء البيانات المطلوبة، وهي: «الأسم بالكامل، الرقم القومي وتحميل صورة ضوئية منها، رقم المحمول، تحديد كل من المحافظة والمركز».

ويقر المتقدم في النهاية بالالتزام بالتعلميات، والضغط على «أقر بانني سألتزم بالتعليمات والمواعيد المقررة من اللجنة المنظمة ومخالفة ذلك تعرضني للمسآلة القانونية»، بالإضافة إلى إقرار صحي والضغط على «اقر بأنني خالي من أي أمراض تعيق اشتراكي بالماراثون ومسؤل عن ذلك مسؤلية كاملة».

بعد التسجيل يتم إبلاغ الشباب المشاركين المسجلين بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني بالتفاصيل الكاملة من قبل مديريات الشباب والرياضة التابعة لكل محافظة، من حيث نقاط التجمع ومواعيد التحرك إلى القاهرة، وكل التفاصيل المتعلقة بالماراثون.

وفي نهاية البيان أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه يعقب ماراثون الاحتفال باليوم العالمي للدراجات احتفالية فنية كبرى بالقرية الأولمبية يشارك فيها عدد نجوم الفن.