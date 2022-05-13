لو عايز تستثمر فلوسك.. اتبع هذه النصائح الهامة عند شراء الذهب المستعمل

دفع عدم استقرار الذهب خلال الفترة الماضية، الناس للبحث عن مصادر للادخار والاحتفاظ بأموالهم والاستثمار فيها، لذلك يلجأ الكثيرين منهم إلى المعدن النفيس نظرًا لأنه الملاذ الآمن للاستثمار، وفق نصائح العديد من الخبراء، ومع ارتفاع المصنعية يختار بعض الناس شراء الذهب المستعمل في هذه الفترة.

وقدم نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات سابقًا، عددا من النصائح للمواطنين عند شراء الذهب المستعمل، إذ يرى أنه من الأفضل لمن يريد الاستثمار في الذهب أن يبتعد عن شراء المشغولات ذات المصنعية المرتفعة، وأن يتجه أكثر لشراء السبائك الخام أو الذهب المستعمل، لأنه الأفضل، نظرًا لأن الذهب الجديد يكلف الشخص مصنعية كبيرة.

نصائح عند شراء الذهب المستعمل

وعلى من يرغب في شراء الذهب المستعمل أن يشتريه بفاتورة رسمية، حتى لا يعرض نفسه للمشاكل، خاصة إذا كان الذهب مجهول المصدر، لأنه قد يكون مسروقًا.

ويجب عند اختيار الذهب المستعمل اختيار محل أو جواهرجي يثق به كثيرًا، وسمعته جيدة، حتى لا ينخدع ويشتري ذهبًا مزورًا وليس حقيقيًا.

ويجب التأكد من الأختام الموجودة على الذهب، وعدم الانخداع بالمصنعية القليلة.

ابتعد تماما عن شراء الذهب بالقطعة، خاصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فلا تعلم مصدره وقد يعرضك لمشاكل عدة.

وأوضح نجيب، أن الهدف من الشراء إذا كان الاستثمار فقط، فحينها يكون الأفضل شراء الذهب الكسر، وهو الذي يوجد به عيوب، ولكن لا يكلف الشخص تلميع وتنظيف كما يحدث مع الذهب المستعمل، ويكون مكلفًا في كثير من الأوقات، فشراء الذهب الكسر أفضل ويقتنيه الشخص للاحتفاظ بقيمته وقيمة أمواله فقط.