الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض محدود وسط مخاوف التضخم

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم منخفضة، بفعل قلق المستثمرين من أن يظل التضخم مرتفعا لفترة أطول من المتوقع، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة.

ووفقا لبيانات أولية، نزل المؤشر داو جونز الصناعي 88.75 نقطة أو 0.28 بالمئة ليغلق عند 31745.36 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 4.21 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 3931.48 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 6.99 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 11371.23 نقطة.

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