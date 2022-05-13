انخفاض أسعار الذهب مع تسجيل رابع خسارة أسبوعية مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الجمعة، متجهة صوب رابع انخفاض أسبوعي على التوالي بفعل ضغوط ناجمة عن ارتفاع الدولار وتوقعات برفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمعدل كبير.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1808.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:54 بتوقيت جرينتش، بعد هبوطه إلى 1798.86 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى منذ الرابع من فبراير (شباط). وخسر الذهب نحو أربعة بالمئة هذا الأسبوع.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1808.20 دولار للأوقية عند التسوية.

ويتجه مؤشر الدولار لتحقيق مكاسب لسادس أسبوع على التوالي حيث لا يزال قرب أعلى مستوى في 20 عامًا مع استمرار المخاوف من أن تؤثر تحركات المركزي الأمريكي لمواجهة ضغوط التضخم سلبًا على النمو الاقتصادي العالمي.

ويزيد رفع سعر الفائدة الأمريكية وزيادة العائد على سندات الخزانة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 1.6 بالمئة إلى 20.98 دولار للأوقية، لكنها انخفضت نحو ستة بالمئة هذا الأسبوع في أكبر تراجع منذ أواخر يناير (كانون الثاني).

وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 936.51 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1936.83 دولار للأوقية، بعدما خسر أكثر من ثمانية بالمئة يوم الخميس.