عبدالسند يمامة: الوفد حزب كبير ونسعى لنكون الحزب الحاكم قريبًا "فيديو"

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن موقف الحزب يعمل في إطار نظام سياسي، ومسألة الحقوق والحريات للوفد مسألة أساسية يندرج تحت مظلتها الحريات السياسية والمدنية، مؤكدًا أن هذه هي سياسة الحزب منذ نشأته، وبعد عودته علي يد الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي كان له الفضل في عودة الأحزاب.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة، خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية، مساء اليوم الجمعة، أنه دون حوار لا توجد حياة سياسة والإصلاح السياسي مدخل للإصلاح الاقتصادي، معربًا عن تطلعات الوفد ليكون حزبًا حاكمًا قريبًأ، وذلك خلال توضيحه لموقف الوفد كحزب معارض في هذا النظام.

وأشار رئيس حزب الوفد إلى مقومات حزبه الذى تلقى دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني بتفاؤل شديد، قائلًا إن الوفد كان يُشكل حكومة الظل في عهد الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد الأسبق، وينشط الحزب حاليًا، ولديه لجان عامة ولجان مراكز تمثل الوفد في جميع محافظات مصر.

كما أشار عبدالسند يمامة إلى وجود هيئة عليا منتخبة من الهيئة الوفدية، ومكتب تنفيذي ولجان نوعية متخصصة في 30 مجالًا متنوعًا، مؤكدًا على أن الحزب يتواجد في الشارع، ويأمل خيرًا في إطار الضوء الأخضر الذي أعطاه الرئيس السيسي له بأن يكون له دوره.