"عصيان" يفوز بجائزة أفضل فيلم طويل في مهرجان "سينما فن" بتونس

الفجر الفني
سينما فن
"سينما فن"
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فاز فيلم "عصيان" للفنان التونسي الجيلاني السعدي، أمس الخميس، بجائزة أفضل فيلم طويل في مهرجان "سينما فن" بقابس التونسية.

في المقابل حصد فيلم "كل نجومك على صباطي" لهايج ايفازيان من لبنان، جائزة أفضل فيلم قصير.

واختتم مهرجان "قابس سينما فن"، الذي ترعاه النجمة السينمائية هند صبري، فعالياته مساء أمس الخميس، واستقطب أفلاما طويلة وقصيرة من تونس ومن العالم العربي.

وانطلقت فعاليات المهرجان يوم 6 مايو الجاري، واستمرت حتى أمس 12 من الشهر الجاري، وسط حضور تونسي وعربي لافت

العصيان الجيلاني السعدي سينما
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