وزير قطاع الأعمال: استطعنا جذب 1100 شركة للترويج للمنتجات المصرية بالخارج

وزير قطاع الأعمال: "جسور" تروج 18 ألف منتج من خلال 16 فرعا في 14 دولة

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن مشروع جسور بدأ قبل عامين ليتحول بعد ذلك إلى اسم للشركة بدلا من (النصر للتصدير والاستيراد سابقا) في إعادة هيكلة كاملة للشركة، مشيرا إلى أنه كان لا بد من التماشي مع الرقمنة والتطور التكنولوجي الكبير والطفرة التي تشهدها العالم وتم تدشين الدليل (الكتالوج) الإلكتروني تم دعوة الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للتسجيل فيها لعرض بضاعتهم من خلالها في الأسواق الخارجية".

وأضاف هشام توفيق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، استطعنا جذب 1100 شركة متوسطة وصغيرة حتى الآن على منصة الكتالوج الإلكتروني "جسور" للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، لنحو 18 ألف منتج".

تابع وزير قطاع الأعمال العام، نستهدف الوصول إلى أسواق نحو 40 دولة، من خلال 14 مركزًا حول العالم، بالإضافة إلى فرعين تابعين لشركة شقيقة لها، وتوفير الخدمات اللوجيستية، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف تجار الجملة في الأسواق والوكلاء، مضيفا: كتالوج الترويج للمنتجات المصرية يعتمد على فريق عمل محترف من مندوبي مبيعات للوصول بالصادرات المصرية إلى الدول المستهدفة.