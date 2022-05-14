ناقد رياضي لـ "خط أحمر": تسريب الحكم الأفريقي "جوميز" يمثل فضيحة كبرى.. والكاف لن يصمت

قال الناقد الرياضي جمال الزهيري، إن التسريب المتعلق بالحكم الأفريقي فيكتور جوميز، يمثل كارثة رياضية كبرى، وذلك لأن "جوميز" واحد من أفضل الحكام الأفارقة الذين يثق فيهم الرياضيون، وبالتالي فالحديث عن رشاوى تقدم له أو لمثله هو فضيحة كبرى.

وأضاف جمال الزهيري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "أن وسام الخواجة أحد مسؤولي الترجي التونسي، يتحدث في الفيديو عن فريق منافس وهو النادي الأفريقي، ويشير إلى فساد في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بقيادة رئيسه السابق أحمد أحمد والذي جاء بعد عيسى حياتو".

وتابع جمال الزهيري، أنه يعتقد بوجود تحرك رسمي وسريع من الكاف تجاه هذا التسريب، خاصة بعد تحديد المباراة النهائية المتوقعة أن تكون بين الأهلي والوداد المغربي دون علم رئيس الكاف وهو ما يمثل توريطا لرئيس الاتحاد الأفريقي.