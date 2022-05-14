وزير قطاع الأعمال: ارتفاع الصادرات إلى 100 مليار دولار طفرة غير مسبوقة

وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل مبادرة «جسور» لزيادة صادرات المنتجات المصرية للخارج

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن مبادرة الـ١٠٠ مليار دولار صادرات للخارج بعد أن كانت 30 مليار دولار تعد طفرة كبيرة غير مسبوقة، مشيرا إلى أن مبادرة "جسور" تستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى إفريقيا".

وأضاف هشام توفيق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مشروع جسور يقدم حزمة من الخدمات اللوجيستية من باب المصنع إلى المستورد بالخارج باستخدام منصتها الإلكترونية بنظام B2B، بما يسهل على صغار المصدرين للوصول بمنتجاتهم للأسواق الخارجية، تتضمن الخدمات التخزين والتأمين والتمويل والتحصيل إضافة إلى إتاحة البيع بالتقسيط.

تابع وزير قطاع الأعمال العام، سيتم تشغيل 6 فروع خارجية لشركة النصر للتصدير والاستيراد ” جسور” خلال الشهر الجاري، في السودان وغانا وفرنسا ودبي والصين والكاميرون، لافتا إلى أنه سيتم بدأ العمل فعليا خلال الشهر القادم ".

استطرد، مشروع جسور بدأ قبل عامين ليتحول بعد ذلك إلى اسم للشركة بدلا من (النصر للتصدير والاستيراد سابقا) في إعادة هيكلة كاملة للشركة، مشيرا إلى أنه كان لا بد من التماشي مع الرقمنة والتطور التكنولوجي الكبير والطفرة التي تشهدها العالم وتم تدشين الدليل (الكتالوج) الإلكتروني تم دعوة الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للتسجيل فيها لعرض بضاعتهم من خلالها في الأسواق الخارجية".

أتم قائلا: استطعنا جذب 1100 شركة متوسطة وصغيرة حتى الآن على منصة الكتالوج الإلكتروني "جسور" للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، لنحو 18 ألف منتج".