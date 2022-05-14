«البريد»: طرح وثائق «مصر للتأمين» بقسط سنوي بين 70 و80 جنيها

قال سيد طمان، رئيس قطاع الرقابة والتفتيش بالبريد المصري، إن الهيئة تسعي دائما لتقديم خدماتها لكافة شرائح المجتمع المختلفة، لافتا أن البريد أتاح تقديم خدمة تسجيل بيانات العملاء الراغبين في الاشتراك بوثائق التأمين، الخاصة بشركة مصر للتأمين من خلال مكاتب البريد التي تضم 4200 مكتب على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى الأكشاك وسيارات البريد المتنقلة وذلك وفقا للنظم الإلكترونية الحديثة.

وأضاف سيد طمان في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نستخدم أحدث الأجهزة المتطورة وهناك فريق عمل متكامل يتمتع بالخبرة والكفاءة العالية، بما يعكس الثقة والأمان والسرعة في أداء خدمات الهيئة للمواطنين.

تابع رئيس قطاع الرقابة والتفتيش بالبريد المصري، بالتعاون مع شركة مصر للتأمين سنوفر التوعية اللازمة والتغطية التأمينية ضد مخاطر الحوادث الشخصية بقسط سنوي 70 جنيه ووثيقة حماية الأسرة بقسط سنوي 80 جينه".